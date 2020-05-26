Россия получил еще 150 американских аппаратов ИВЛ

США планируют сегодня отправить в Россию в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом еще 150 аппаратов ИВЛ.

На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.

Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве аппараты и комплектующие на $5,6 млн? jборудование произведено американской компанией CareFusion, которая теперь называется Vyaire Medical, - передает РИА Новости.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов ИВЛ, 15 тыс респираторов, 1 млн масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.