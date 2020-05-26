В Алматы горел мебельный цех (ВИДЕО, ФОТО)
Нынешним утром в Ауэзовском районе Алматы загорелся мебельный цех, - сообщает пресс-служба департамента по ЧС города.
Сообщение о задымлении в доме на улице Мустая Карима поступило в 05:12. Когда пожарные приехали на место вызова, они увидели, что открытым пламенем горят пиломатериалы, складированные на территории мебельного цеха, а также автомобиль Foton Aumark.
Пожар был настолько сильным, что огнеборцы собирались задействовать вертолет для его тушения. Площадь возгорания составила почти тысячу квадратов.
"Пожарная техника и личный состав наращивались по повышенному рангу вызова. Незамедлительно создан оперативный штаб из прибывших служб взаимодействия, развернуто два боевых участка с юго-восточной и юго-западной стороны, приведена в готовность авиация КЧС МВД РК", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.
По сообщению ДЧС, во время горения произошел взрыв.
Полиция оцепила место пожара. Принятыми оперативными мерами пожар локализован в 06:00 на общей площади 970 кв м.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться