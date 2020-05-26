В Ереван из Москвы вернулись 225 граждан Армении

Самолет специального вывозного рейса авиакомпании Red Wings Москва - Ереван, на котором на родину вернулись гражданине Армении, минувшей ночью приземлился в ереванском аэропорту Звартноц, - сообщили в справочной воздушной гавани.

"Специальный рейс авиакомпании Red Wings с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Чартерным рейсом на родину вернулись 225 граждан страны, которые заблаговременно внесли свои имена в списки на вывоз, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга", - отметил дипломат.

В Ереване пассажиры рейса прошли медобследование и после регистрации данных были сопровождены по местам самоизоляции, адреса которых они сообщили заранее.