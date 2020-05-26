Вакцину от коронавируса в России начнут испытывать в июне

Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня, - сообщил в интервью газете "Известия" генеральный директор центра Ринат Максютов.

До этого времени планируется получить результаты испытаний на животных и дождаться разрешения на клинические испытания от Минздрава. Перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму. Затем следует полный спектр доклинических и клинических исследований, а также регистрация, - передает РИА Новости.

Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку, у них выработались защитные антитела.

В России над созданием вакцины от коронавируса работают и ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Массовая вакцинация россиян может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.