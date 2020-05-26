Хабиб Нурмагомедов отказался сдать тест на коронавирус

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус COVID-19.

После того, как у его отца Абдулманапа выявили коронавирус, тест также предложили сдать Хабибу, однако он отказался, утверждает Telegram-канал Mash.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана 25 апреля. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. У него подтвердился коронавирус. Врачи оценивают его состояние как тяжелое - тренер находится в коме.