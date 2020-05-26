Роспотребнадзор принял более 1 млн звонков по коронавирусу

Единый консультационный центр Роспотребнадзора обработал более 1 млн звонков по тематике COVID-19, сообщает сайт ведомства.

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ряд обращений связаны с порядком работы объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автомобиле.

В Роспотребнадзоре добавили, что при обращении в контакт-центр можно получить консультацию по защите прав потребителей в условиях пандемии.

"Специалисты отвечают на вопросы по условиям возврата денежных средств за туристические путевки, авиабилеты, билеты на массовые мероприятия", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.