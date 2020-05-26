Ким Чен Ын снова вышел из самоизоляции

После очередного отсутствия на публике, продлившегося несколько недель, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал высший военно-руководящий орган страны, обозначив новую политику дальнейшего наращивания ядерного потенциала страны и повысив высокопоставленных специалистов по вооружениям, сообщают государственные СМИ. New York Times в материале Kim Jong-un Moves to Increase North Korea’s Nuclear Strength пишет ,что участие Кима в совещании стало его первым появлением на публике, о котором сообщили северокорейские СМИ за последние три недели.

Ранее ходили слухи о том, что у лидера КНДР могут быть проблемы со здоровьем или другие проблемы, поэтому повторение ситуации в этом месяце вызвало аналогичные слухи. Говорят, что во время заседания Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии Кореи Ким назначил Ри Пхён Чола заместителем председателя комиссии, что расширило его влияние. Ри отвечал за создание ядерного оружия и ракет-носителей.

Ким также повысил почти 70 офицеров, в том числе Пак Джон-чона, военного командира, специализирующегося на артиллерийских и ракетных войсках, до вице-маршала, всего через год после того, как он стал четырехзвездным генералом и начальником Генерального штаба северокорейской армии.

И Ри, и Пак были в числе северокорейских чиновников, быстро поднявшихся по рангу с приходом Кима, который сосредоточился на наращивании ядерных и ракетных возможностей своей страны после провальных переговоров с президентом Трампом.

"На совещании была изложена новая политика, направленная на дальнейшее усиление ядерного потенциала страны и приведение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности, - сообщило в воскресенье официальное Корейское центральное информационное агентство. - Также были приняты важные меры по значительному увеличению огневой мощи артиллерийских орудий Корейской народной армии".

Информационное агентство не сообщило, когда состоялась встреча, хотя оно обычно пишет о публичных мероприятиях Кима через день после их проведения. Также не были раскрыты детали того, какой может быть новая политика Кима в отношении ядерного арсенала страны.

С момента прихода к власти после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году Ким Чен Ын ускорил ядерные и ракетные программы своей страны. Северная Корея провела последние четыре из шести подземных ядерных испытаний под его правлением. Кроме того, в 2017 году были проведены летные испытания трех межконтинентальных баллистических ракет.

Затем Ким переключился на дипломатию, встретившись с Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года и в Ханое в феврале прошлого года. Но в ходе встреч они не смогли достичь соглашения о ликвидации северокорейских ядерных программ или об ослаблении санкций ООН.

В мае прошлого года Северная Корея прервала 18-месячный перерыв в испытаниях, с тех пор проведя 18 испытаний в основном баллистических ракет и ракет малой дальности. В декабре она провела два испытания ракетного двигателя на испытательном полигоне. В то время Пак сказал, что такие испытаний помогут разработать "еще одно стратегическое оружие".

В декабре Ким заявил, что его страна больше не чувствует себя обязанной соблюдать мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, и пригрозил показать новое стратегическое оружие.

Публичное отсутствие Кима в прошлом месяце вызвало предположения о том, что он мог умереть, но лидер КНДР развеял эти слухи, посетив 1 мая завод по производству удобрений. Заседание военной комиссии стало его первым официальным публичным мероприятием с тех пор.