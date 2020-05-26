Маяковеды из Грузии примут участие в международной конференции

Берлинский музыкально-литературный салон писательницы Сандры Верели совместно с Евроазиатской творческой Гильдией 27 мая проведет онлайн-конференцию на тему "По следам Маяковского в международном пространстве поэзии".

По словам Велери, участниками форума станут поэты, писатели, театральные критики, музыканты, художники, а также переводчики творчества Владимира Маяковского из Грузии, Германии, Англии, Израиля, Франции, России, Украины и Белоруссии. "Так что спектр бесед выйдет и за рамки поэзии", - цитирует собеседницу Sputnik Грузия.

Анна Верели – организатор основанного в Грузии Первого международного эко-арт фестиваля "Багдатские небеса и экология души" имени поэта Владимира Маяковского. Главная цель проекта – возрождение международного интереса к творчеству Маяковского и его исторической родине.

Среди самых почетных гостей – представители Багдати, города в котором родился поэт. Это директор Дома-музея Владимира Маяковского Бека Кучухидзе, завотдела международных отношений Багдатского муниципалитета, поэт, писатель, переводчик творчества Маяковского на грузинский язык Константин Кикнадзе, один из инициаторов Первого международного Фестиваля "Багдатские небеса" - завотдела туризма и спорта района Гоча Хорава.