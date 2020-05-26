Ставрополье виртуально отпразднует День соседей

Ставропольский край присоединится к VI Всероссийской акции "Международный день соседей", которая пройдет 29 мая.

В этот день в крае состоится виртуальное чаепитие. Для того, чтобы стать участником праздника необходимо до 29 мая записать короткое видео в домашней обстановке, в котором предложить соседям свою помощь или идеи для совместного досуга. "Выпить чай, передать соседу – виртуальному – чайную чашку. А потом разместить ролик необходимо разместить в сети Instagram с хештегом #деньсоседейСтаврополье", - поясняет "КП Северный Кавказ".

К участию в мероприятии приглашаются все желающие.