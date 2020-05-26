Почему Пашинян торопится с референдумом

На минувшей неделе правительство Армении одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о референдуме, ускоряющий порядок отмены и возобновления проведения заранее назначенного волеизъявления. Если ранее референдум мог быть проведен не ранее чем через 50 и не более чем через 65 дней после окончания военного или чрезвычайного положения, то, по нынешней инициативе кабинета министров, президенту достаточно в течение трех дней после снятия режима ЧП подписать соответствующий указ и назначить новую дату голосования.

Инициатива игнорирует эпидемиологические или гуманитарные последствия, возможные в адаптационный период после снятия режима ЧП, зато удовлетворяет интересам властных структур, направленным на ускоренное принятие политических решений.

На минувшей неделе информационное пространство Армении было заполнено двумя основными темами. Первая связана не утешительными промежуточными результатами борьбы с коронавирусной инфекцией. Вторая тема - скандалы и обвинения в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и его семьи. Проблемы с распространением COVID-19 аппарат премьера стабильно аргументирует сложной международной эпидемиологической ситуацией и перегруженностью национальной системы здравоохранения. А обвинения, прозвучавшие из уст экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, в осуществлении предпринимательской деятельности и отмывании финансовых средств, премьер Армении Никол Пашинян прокомментировать не смог. В ходе очередного прямого эфира в Facebook Пашинян ограничился двумя несвязными репликами, попросив больше не обращаться к нему с просьбой комментировать или опровергать такого рода информацию.

Зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян далеко не самая популярная личность в "постреволюционной" Армении. Однако его слова побудили активную часть общества обратить внимание на источники дохода семьи Пашиняна. Критикуя премьера за его неопытность в борьбе с матерыми коррупционерами, Минасян придал огласке неподтвержденную информацию, которая навела на мысль о существовании крупной коррупционной системы, в центре которой фигурирует жена Пашиняна Анна Акопян и ее благотворительные фонды. По версии скептиков, бизнес Акопян становился долевым в успешных финансовых сферах республики, а также диаспоральных проектах за пределами Армении посредством предпринимательской деятельности благотворительных фондов. Законодательство о фондах в Армении уже изменено, и они могут заниматься экономической деятельностью. А учитывая то, что жена Пашиняна осуществляет активную информационную политику на страницах газеты "Айкакан Жаманак", не исключено, что созданные под руководством Акопян фонды могут быть политическим инструментом, с помощью которого коррумпированные олигархи могут "откупаться" от преследований. Масла в огонь подлила сама Акопян, заявив, что для нее не имеет значение происхождение средств, вкладываемых в ее фонды.

Лейтмотивом референдума о недоверии судьям КС Армении и лично председателю суда Грайру Товмасяну должна была стать идея справедливости и борьбы против проворовавшихся элементов прежнего режима. Но в течение последних трех недель ни один день Никола Пашиняна не обходиться без оправданий. Если в первой декаде марта Пашинян был уверен, что в поддержку проекта изменений в Конституцию будет отдано более полумиллиона голосов, то сейчас над проведением референдума нависла угроза бойкота. Сегодня Пашинян и вовсе не уверен в исходе голосования. Локальные акции у стен Центрального банка, здания правительства, в сельских общинах и медучреждениях служат индикатором того, что время для проведения голосования, мягко говоря, не подходящее. Однако, возможно, Пашинян опасается того, что если не провести референдум хотя бы в этом году, то в будущем о нем и вовсе стоит забыть, так как страна окончательно будет занята последствиями пандемии.

Противниками пашиняновской идеи выступают коррумпированные элиты, которые ничего не хотят менять в своем образе жизни. Армянский олигархат раздражен тем, что вынужден "покупать право" продолжать бизнес в стране. Поэтому любой скандал вроде афер с импортом и экспортом контрабандных бриллиантов или сигарет непременно будет подогреваться с одной целью – разрушить репутацию "народного трибуна" Пашиняна.

Говорить о скором преодолении коронакризиса в Армении преждевременно, поэтому Пашиняну важно отвести (или сконцентрировать) внимание общественности на процессах, от которых зависит его политическое будущее. Без референдума премьер не сможет влиять на судебную систему в Армении, соответственно не сумеет завершить начатые уголовные процессы над лидерами прежнего режима, следовательно, не сможет гарантировать себе переизбрание. Маховик политической люстрации невозможно запускать произвольно. Для этого необходимы регулярные замеры общественного настроения. Пашиняну нужно как можно скорее продемонстрировать своим оппонентам, что улица, готова его поддерживать, несмотря на то, что правительство повсеместно мобилизовало полицию.