Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита по всей России

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение отдыхающих в санаториях, работу курортов и организаций общепита в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В нем говорится, что федеральные госорганы, имеющие подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы; а также Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов обязаны с завтрашнего дня до 1 июня приостановить бронирование мест в них. Тем, кто отдыхает там сейчас, надо обеспечить условия для их самоизоляции и проведение требующихся санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания.

Далее, органам исполнительной власти регионов премьер рекомендует приостановить до 1 июня работу горнолыжных трасс, а также объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

Кроме того, региональным властям с завтрашнего дня до 5 апреля поручено временно прекратить деятельность организаций общественного питания, исключение сделано для дистанционной торговли.

Также премьер поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать россиянам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.