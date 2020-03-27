Шесть спектаклей из "золотого фонда" Большого театра впервые покажут онлайн

Государственный академический Большой театр России впервые представит в онлайн-формате шесть спектаклей из своего "золотого фонда". Первый показ состоится в Международный день театра, который отмечается 27 марта. Трансляции будут проходить на официальном YouTube-канале театра. Начало в 19:00 мск.

"Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались", - отметил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. "Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим", - приводит его слова ТАСС.

Сегодня это можно "сделать только в виртуальном формате", однако "мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее", рассказал гендиректор Большого театра.

Первым будет показан балет "Лебединое озеро" (27 марта). Перед трансляцией в режиме живых комментариев зрители смогут обсудить предстоящий спектакль с артистами Большого театра - премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко.

Также будут транслироваться оперы "Царская невеста" (1 апреля) и "Борис Годунов" (7 апреля), балеты "Спящая красавица" (28 марта), "Марко Спада" (4 апреля) и "Щелкунчик" (10 апреля).

Для тех, кто не сможет посмотреть спектакль в реальном времени, записи после трансляции будут доступны еще 24 часа.