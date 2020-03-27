Во Владикавказе благоустроят 16 общественных зон до конца года

Власти Северной Осетии благоустроят в этому году 16 общественных зон во Владикавказе в рамках проекта "Городская среда", рассказали в пресс-службе регионального отделения партии "Единая России".

"Как обычно, с приходом весны у нас начинаются приятные хлопоты - стартуют работы по благоустройству в рамках проекта "Городская среда". В этом году в столице республики будет приведено в надлежащий вид 16 общественных зон", - цитирует первого замруководителя администрации главы и правительства региона Виктора Ортабаева ТАСС.

В благоустроенных зонах появятся удобные лавочки, новые элементы освещения, прогулочные дорожки, а также газоны.

Одну из зон отдыха откроют во Владикавказе на проспекте Доватора по просьбе, с которой жители района ранее обратились к региональному отделению партии.