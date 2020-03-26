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Тбилисский театр имени Грибоедова присоединяется к акции "Сиди дома"

Тбилисский театр имени Грибоедова присоединяется к акции &quot;Сиди дома&quot;

В условиях объявленного в Грузии режима ЧП из-за пандемии коронавируса Тбилисский государственный русский драматический театр имени А. С. Грибоедова присоединяется к акции "Сиди дома" и начинает онлайн-проект под названием "Театральная кладовая", в рамках которого покажет свои спектакли.

Их можно будет смотреть на официальном сайте и странице театра в Facebook, пишет "Sputnik Грузия".

Проект символически стартует в Международный день театра, который отмечается 27 марта.

Откроет его спектакль режиссера Автандила Варсимашвили "Мастер и Маргарита".

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Вестник Кавказа

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