Тбилисский театр имени Грибоедова присоединяется к акции "Сиди дома"

В условиях объявленного в Грузии режима ЧП из-за пандемии коронавируса Тбилисский государственный русский драматический театр имени А. С. Грибоедова присоединяется к акции "Сиди дома" и начинает онлайн-проект под названием "Театральная кладовая", в рамках которого покажет свои спектакли.

Их можно будет смотреть на официальном сайте и странице театра в Facebook, пишет "Sputnik Грузия".

Проект символически стартует в Международный день театра, который отмечается 27 марта.

Откроет его спектакль режиссера Автандила Варсимашвили "Мастер и Маргарита".