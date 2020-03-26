Врач предсказал пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

"Пока прирост есть, я думаю, (пик придется, - Прим. ред.) на середину-конец следующей недели", - сказал он в интервью Нюте Федермессер, опубликованном на ее канале в YouTube.

По словам Проценко, сейчас нет избыточных мер в борьбе с распространением коронавируса. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - подчеркнул врач.

Напомним, в Коммунарку привозят больных с подозрением на COVID-19.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 523тыс, из них более 23,5 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19, при этом 546 – в Москве.

В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят семь государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.