ВОЗ призвала G20 к совместной борьбе с коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам "Большой двадцатки" (G20) к совместной борьбе с коронавирусом.

"Мы на войне с вирусом, который угрожает нас разъединить, если мы это позволим. Почти полмиллиона человек уже инфицированы, и свыше 20 тыс потеряли свои жизни. Пандемия развивается по экспоненте… Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут погибнуть", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, меры, которые правительства стран принимают в данный момент, серьезные, однако их недостаточно. Гебрейесус призвал государства дополнительно обучить новый медицинский персонал, чтобы своевременно выявлять, тестировать и изолировать возможных заразившихся, а также перенаправить свои производственные мощности на производство медицинских средств защиты, нехватка которых ставит под угрозу жизни тех, кто борется с вирусом на передовой.

Помимо этого, гендиректор ВОЗ предложил странам делиться своей экспертизой и ресурсами, работать сообща и не перекрывать линии поставки товаров. "Ни одна страна не сможет в одиночку справиться с этим кризисом. Мы все вместе в этой ситуации и только сообща сможем из нее выйти", - подытожил Гебрейесус.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 521 тыс, из них более 23,5 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят семь государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.