В Минздраве рассказали о сроках начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в стране через 5-6 месяцев.

"Первые доклинические исследования уже начинаются... Сегодня, по расчетам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через 5-6 месяцев", - отметил он.

По словам министра, разработка вакцины ведется в нескольких государственных учреждениях, а также в частных фармацевтических организациях.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 521 тыс, из них более 23,5 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят семь государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.