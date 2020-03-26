Россельхозцентр обнаружил в Дагестане личинки саранчи

В Дагестане "Россельхозцентр" оценил ситуацию с личинками саранчи.

Специалисты провели обследование в северной зоне республики, наиболее подверженной распространению вредителя.

Начальник профильного отдела защиты растений филиала "Россельхозцентра" Шамиль Абдусаламов сообщил, что данные обследования нужны для того, чтобы определить состояние саранчовых личинок.

"Мы уже провели обследования на территории почти 34 тысячи гектар, на 7 тысячах из которых было выявлено заселение. Эти данные мы будем использовать, в том числе, и при прогнозе возможных объемов обработок. Но предварительные анализы показывают, что опасность их распространения все также высока", приводит "РИА Дагестан" слова Абдусаламова.