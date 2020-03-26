Путин разрешил правительству ограничивать цены на лекарства в случае эпидемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость.

Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней, передает ТАСС.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 511 тыс, из них более 23 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят семь государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.