Brent подешевела на 5%

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала до $26,06 за баррель (снижение на на 5,1%). Об этом свидетельствуют данные торгов.

В свою очередь, нефть сорта WTI теряет в цене 8,7%, находится на уровне $22,49 за баррель, передает ТАСС.

Напомним, 18 марта мировые цены на нефть обновили минимумы 2002 и 2003 года. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась до $24,88 за баррель. В свою очередь, марка WTI падала до $21,1 за баррель.