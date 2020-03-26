Число заразившихся коронавирусом по всему миру достигло полумиллиона человек

Согласно открытым данным, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом штамма Covid-19 в мире превысило 500 тыс - 510 108 , из них 120 983 закончились выздоровлением, 22 993 – смертью больного. В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявлены в 175 государствах.

Наибольшее число случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Китае, однако там ситуация давно стабилизировалась и новых больных практически нет – на данный момент известно о 81 782 заболевших. При этом 74 181 излечились. Таким образом, сейчас Covid-19 в Китае болеют всего 7601 человек - меньше, чем в Италии, США, Испании, Германии, Иране и Франции.

Хуже всего ситуация по-прежнему обстоит в Италии, где на 80 539 случаев заражения приходится 8 165 смертей. При этом число излечившихся пока составляет лишь 75 233 человек. В США, которые сейчас занимают третье место в мире по числу заболевших, выявлено уже 75 233 случаев заражения Covid-19. На данный момент там справились с болезнью лишь 619 человек, 1070 погибли.

На четвертом месте по количеству зарегистрированных случаев заражения Covid-19 находится Испания (56 197 человек). В стране зафиксировано 4145 смертей, излечились 7015 человек. Пятое место по числу заболевших занимает Германия (43 646 заразившихся, 239 погибших, 5673 излечившихся). Почти 30 тыс заболевших зафиксировано в Иране (29 406) и Франции (29 155). При этом в Иране от Covid-19 погибло 2234 человек, еще 10 457 справились с болезнью, а во Франции - 1696 погибших, излечились 3907 человек.

Очаги пандемии разрослись во всех крупных западных странах: в Швейцарии число заболевших достигло 11 712 человек, в Великобритании – 9962, в Нидерландах – 7459, в Австрии – 6703, в Бельгии – 6235, в Канаде – 3582, в Норвегии – 3314, в Португалии – 3544, в Швеции – 2840, в Дании – 2023. В Турции выявлено 2433 случая заражения Covid-19. При этом погибло 59 человек, излечились - 26.

В Азии за пределами Китая и Южной Кореи, где зафиксировано 9241 случай заражения (131 человек погиб, 4144 справились с болезнью) подобных масштабов удалось избежать: в Малайзии известно о 2031 заболевшем, в Японии – 1399 , в Таиланде – 1045, в Индонезии – 893, на Филиппинах – 707, в Сингапуре – 683. В Индии с миллиардным населением болеют всего 719 человек.

На постсоветском пространстве лидером является Россия, где зафиксировано 840 случаев заражения Covid-19. В Эстонии известно о 538 заболевших, в Армении – 290, в Литве – 290, в Латвии – 244, в Молдавии – 125, в Украине – 162, в Азербайджане – 122, в Казахстане – 111, в Беларуси – 86, в Грузии – 79, в Узбекистане – 65, в Киргизии – 44. Нет информации о числе больных в Туркменистане.