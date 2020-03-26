Улицы Симферополя назвали в честь Лужкова и Захарченко

Улицы Симферополя будут названы в честь значимых исторических личностей, в том числе, в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и первого главы ДНР Александра Захарченко. Соответствующее решение поддержали депутаты городского совета.

"Эти имена присвоены новым улицам, депутаты сегодня поддержали это решение, оно окончательное", - отметили в пресс-службе городского парламента.

Уточняется, что всего новые наименования получили 38 улиц, один переулок и один проспект.

В частности, в столице Крыма также появились улицы в честь постоянного представителя РФ при ООН в 2006-2017 годах Виталия Чуркина, российского дипломата Андрея Карлова, полководца Александра Суворова, писателей Александра Куприна и Константина Симонова, святителя Гурия, русского философа Николая Данилевского, военного инженера Эдуарда Тотлебена и ряда других известных личностей, передает "Интерфакс-Юг".