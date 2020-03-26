Предгорный район войдет в состав Кисловодска

В скором времени Кисловодский городской округ Ставрополья вырастет в несколько раз за счет присоединения территорий Предгорного района – "за" уже высказались сельские советы Нежинского, Подкумка и станицы Ессентукской, сообщает пресс-служба города-курорта.

"Территория городского округа увеличится на 108 кв км, до 173 кв км. Небольшая часть этих площадей резервируется под строительство домов для переселения из ветхого и аварийного жилья и других социальных программ, но это совсем небольшая часть. Большинство территорий – это зоны, где строить жилье нельзя. Там мы проложим туристические маршруты для отдыхающих и спортсменов", - рассказал глава города Александр Курбатов.

В ближайшее время этот вопрос вынесут на заседание Думы города, а затем отправят на рассмотрение краевого парламента для принятия поправок в закон, - добавили в пресс-службе Кисловодска.