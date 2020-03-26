"Ласточки" будут долетать из Новороссийска до Таганрога

Электропоезда "Ласточка", курсирующие между Новороссийском и Ростовом-на-Дону, с 1 апреля начнут ходить до Таганрога, - сообщили в пресс-службе РЖД.

"Со станции Таганрог-2 поезд будет отправляться в 5:32. Далее он сделает остановки на станциях Таганрог-1 в 5:43 и на станции Ростов-Главный в 06:48. Затем "Ласточка" поедет по расписанию через станции Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-Обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская и Тоннельная, а в Новороссийск поезд прибудет в 12:51. Время в пути по полному маршруту составит 7 часов 4 минуты", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Из Новороссийска состав отправится в 16:55 и до Батайска поедет по старому маршруту. На станции Ростов-Главный он сделает остановку в 22:10, а дальше отправится в Таганрог, где прибудет на станцию Таганрог-1 в 23:15, а на конечную станцию, Таганрог-2, поезд прибудет в 23:28. Время в пути составит 6 часов 33 минуты.

Уже началась продажа билетов на поезд из Таганрога в Новороссийск - стоимость билета на полный маршрут с 1 по 25 апреля начинается от 1 тыс 106 рублей.