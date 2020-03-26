В акции "Час Земли" в Москве примут участие более 2 тыс зданий

Международная акция "Час Земли" пройдет в этом году 28 марта, в столице в рамках акции выключат подсветку более 2 тыс зданий.

"С 2009 года акция проходит в России, а в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 12-й раз. Выключение подсветки пройдет 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени", - рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юрий Сочнев, пишет Агентство "Москва".

Он добавил, что в прошлом году за час Москва сэкономила 50 МВт электроэнергии. К акции может присоединиться каждый, нужно в течение часа не использовать никакие электрические приборы.

"В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек", - отметил представитель WWF.

Темой акции в этом году стал экологический активизм.

"Для того чтобы понять, какой вид экологического активизма подходит вам лучше всего и узнать свое "Экопредназначение", WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте "Часа Земли", - сообщил Сочнев.