Иностранцев лишили возможности владеть землей в Крыму и в Калининграде

Список приграничных территорий, на которых иностранцы не имеют права владеть земельными участками расширился, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что муниципальные образования Республики Крым и города Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий. На этих территориях собственниками земельных участков не могут быть иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица.

Только россияне могут владеть землей в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Инкермане и других, пишет РИА Новости.

Также в список приграничных регионов внесли Калининградскую и Астраханскую области.