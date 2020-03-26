"Футбол и мода": врач назвал причины захвата Италии COVID-19

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова сообщила о том, как распространялся коронавирус нового типа в Италии.

По ее словам, все началось в январе, когда начались распродажи и неделя моды, поэтому в Италию приехало много жителей Китая.

Другим очагом заражения стал футбольный матч между "Аталантой" и "Валенсией". Матч проходил в Милане на стадионе "Сан-Сиро", куда приехали болельщики из Бергамо. Именно эти два итальянских города стали первыми очагами заражения в стране, отметила медик.

Испанские болельщики, которые посетили первый матч, а также итальянцы, поехавшие на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов, проходившую в Валенсии, по ее словам, привезли коронавирус в Испанию, передает РИА Новости.