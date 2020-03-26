В пятиэтажке в Магнитогорске прогремел взрыв, есть жертвы

В жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате чего погибли женщина и четырнадцатилетний подросток.

Как отмечается, взрыв газовоздушной смеси случился в квартире на втором этаже с последующим горением в четырех квартирах на втором и третьем этажах.

В областной администрации добавили, что в результате взрыва пострадал также ребенок 2018 года рождения. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает ТАСС.