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Брат отправил сестру на "принудительный карантин" в Кутаиси

Брат отправил сестру на &quot;принудительный карантин&quot; в Кутаиси

Полиция Грузии задержала в Имерети мужчину за незаконное лишение свободы своей сестры. Об этом информирует МВД Грузии.

Сообщается, что злоумышленник запер в своей квартире в городе Кутаиси свою сестру и не выпускал ее из дома. Причины его поступка неизвестны.

Мужчина был задержан с поличным, передает Sputnik Грузия.  

По статье "незаконное лишение свободы члена семьи" возбуждено уголовное дело.

За "принудительный карантин" сестры в случае подтверждения обвинения брат проведет за решеткой от 2 до 4 лет.

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