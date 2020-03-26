Брат отправил сестру на "принудительный карантин" в Кутаиси

Полиция Грузии задержала в Имерети мужчину за незаконное лишение свободы своей сестры. Об этом информирует МВД Грузии.

Сообщается, что злоумышленник запер в своей квартире в городе Кутаиси свою сестру и не выпускал ее из дома. Причины его поступка неизвестны.

Мужчина был задержан с поличным, передает Sputnik Грузия.

По статье "незаконное лишение свободы члена семьи" возбуждено уголовное дело.

За "принудительный карантин" сестры в случае подтверждения обвинения брат проведет за решеткой от 2 до 4 лет.