В Москве от коронавируса лечатся на дому около 100 человек

В Москве около 100 человек лечатся от коронавируса в домашних условиях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Ситуация у нас меняется каждый день и, увы, меняется не в лучшую сторону. Большинство из заболевших лечатся в стационаре, 20 заболевших - в так называемых медицинских обсерваторах - это те, у кого болезнь протекает в очень легкой форме. И около 100 пациентов лечатся на дому", - подчеркнула она.

По словам Раковой, большинство заболевших проходят лечение в стационаре - около 400 человек, 20 - в так называемых медицинских обсерваторах.

Заммэра также отметила, что накануне было выявлено 120 новых случаев заражения, а в четверг - уже 136.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 495 тыс, из них более 22,2 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.