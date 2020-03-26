Аргентина призвала создать глобальный фонд по борьбе с коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил создать всемирный фонд для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса. С таким заявлением он выступил на на видеоконференции лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

"Неотложность ситуации, о которой свидетельствуют смерти людей, обязывает нас создать всемирный фонд для чрезвычайных гуманитарных нужд, который нужен для того, чтобы противостоять [пандемии], улучшить снабжение лекарствами", - цитирует его РИА Новости.

По словам президента Аргентины, страны должны объединить усилия, чтобы как можно быстрее справиться с пандемией и ее экономическими последствиями. "Перед нами дилемма - сохранить экономику или здоровье людей. Мы, не сомневаясь, выбираем защиту жизней", - отметил он.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 495 тыс, из них более 22,2 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.