Россия может перейти на карантин на время выходной недели

Партия "Справедливая Россия" предложила установить карантин с 30 марта до 5 апреля на всей территории РФ. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном ее пресс-службой.

"Установить режим карантина и домашней изоляции на период с 30 марта по 5 апреля 2020 года на всей территории Российской Федерации ввиду объявления указанных дат нерабочими днями", - цитирует сообщение партии РИА Новости.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками зарплат.