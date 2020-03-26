Бой с Емельяненко оценили в $100

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко сообщил о том, что организаторы боев пообещали ему $100 тыс за поединок против Александра Емельяненко.

"Они мне предложили что-то похожее на $100 тыс. У ребят горят сроки, до планов осталось меньше месяца. На слабо такие шоу не делаются. По дате не было чистых сроков, было про конец апреля", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить".

Ранее сообщалось о том, что спортсмены договорились провести бой по правилам MMA, однако потом Емельяненко сообщил о том, что его предполагаемый соперник потребовал неоправданно высокую сумму за бой, напоминает "Газета.ru".