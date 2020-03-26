Зеленский закрыл Украину для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о закрытии госграницы для жителей страны, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал он.

По словам Зеленского, нельзя рисковать жизнями и здоровьем всего населения страны ради граждан, которые продолжают находиться за границей.

Глава государства пообещал, что о каждом, кто не сможет вернуться, "позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за границей", передает ТАСС.