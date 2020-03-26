МВД приостановит личный прием граждан

Министерство внутренних дел России и его подразделения временно приостановят личный прием граждан из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта. Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 495 тыс, из них более 22,2 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.