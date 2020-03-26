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Эрдоган призвал G20 отказаться от протекционизма на фоне пандемии коронавируса

Эрдоган призвал G20 отказаться от протекционизма на фоне пандемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны "Большой двадцатки" (G20) должны отказаться от протекционизма и односторонней политики перед лицом пандемии коронавируса

"Ни у кого из нас нет роскоши проводить одностороннюю и протекционистскую политику. Если решения будут приниматься односторонне, то мы не сможем отвечать на такие вызовы. Пока человечество не сможет вздохнуть спокойно, я приглашаю все страны вместе бороться с этой эпидемией", - отметил турецкий лидер.

По его словам, важно, чтобы все национальные меры, которые будут приниматься в борьбе с пандемией коронавируса, соответствовали правилам ВТО и поощряли международное сотрудничество. "Мы должны делиться информацией о распространении эпидемии, методами по ее контролю и лечению. Коронавирус еще раз подчеркнул важность духа согласия в странах G20", - цитирует его РИА Новости.

Глава турецкого государства также обратил внимание на то, что наиболее беззащитны перед лицом эпидемии беженцы. "Мы должны оказать им помощь. Мы можем в рамках G20 создать рабочую группу по помощи беженцам и жителям территорий, где происходят военные конфликты и разрушена система здравоохранения", - предложил Эрдоган.

Помимо этого, он отметил, что Турция делает все возможное, чтобы помочь тем, кому сейчас еще сложнее. "Эта эпидемия еще раз всем напомнила о том, что даже если наши страны и наши религии разные, наша судьба едина", - добавил Эрдоган.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 495 тыс, из них более 22,2 тыс человек скончались. В Турции выявлено 2433 случая заражения Covid-19, погибло 59 человек. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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