Эрдоган призвал G20 отказаться от протекционизма на фоне пандемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны "Большой двадцатки" (G20) должны отказаться от протекционизма и односторонней политики перед лицом пандемии коронавируса

"Ни у кого из нас нет роскоши проводить одностороннюю и протекционистскую политику. Если решения будут приниматься односторонне, то мы не сможем отвечать на такие вызовы. Пока человечество не сможет вздохнуть спокойно, я приглашаю все страны вместе бороться с этой эпидемией", - отметил турецкий лидер.

По его словам, важно, чтобы все национальные меры, которые будут приниматься в борьбе с пандемией коронавируса, соответствовали правилам ВТО и поощряли международное сотрудничество. "Мы должны делиться информацией о распространении эпидемии, методами по ее контролю и лечению. Коронавирус еще раз подчеркнул важность духа согласия в странах G20", - цитирует его РИА Новости.

Глава турецкого государства также обратил внимание на то, что наиболее беззащитны перед лицом эпидемии беженцы. "Мы должны оказать им помощь. Мы можем в рамках G20 создать рабочую группу по помощи беженцам и жителям территорий, где происходят военные конфликты и разрушена система здравоохранения", - предложил Эрдоган.

Помимо этого, он отметил, что Турция делает все возможное, чтобы помочь тем, кому сейчас еще сложнее. "Эта эпидемия еще раз всем напомнила о том, что даже если наши страны и наши религии разные, наша судьба едина", - добавил Эрдоган.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 495 тыс, из них более 22,2 тыс человек скончались. В Турции выявлено 2433 случая заражения Covid-19, погибло 59 человек. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.