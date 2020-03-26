Глава UFC отреагировал на призывы отменить бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал призывы отменить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

По его словам, критические заметки СМИ - это чепуха. "18 апреля у вас есть выбор - включать телевизор или нет. Вам не нужно быть на арене, потому что там не будет фанатов», - цитирует главу UFC Лента.ру.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти города приняли решение отменить соревнование. По некоторым данным, UFC находится в активной стадии переговоров относительно проведения турнира во Флориде.