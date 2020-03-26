McDonalds перейдет на доставку и выдачу заказов на вынос

Начиная с субботы, 28 марта, ресторан быстрого питания McDonalds закроет обеденные залы в ресторанах сети в Москве и Подмосковье и перейдет на доставку и выдачу заказов на вынос. Об этом сообщили в компании.

Так, передача заказа клиенту будет осуществляться без прямого контакта: сотрудник будет называть номер заказа и делать шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее 1 м. На стойке прилавка на расстоянии 40-50 см друг от друга будет размещено не более 3-х заказов одновременно.

Посетителям будет рекомендовано воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой. В качестве альтернативы также будет доступно бесконтактное обслуживание на "МакАвто" и бесконтактная "МакДоставка".

В McDonald's также отметили, что ввели бесконтактную доставку, дезинфекцию зон выдачи заказов, проверку здоровья сотрудников предприятия. Данные о температуре курьера, осуществляющего заказ, фиксируются на специальном стикере, который размещается на пакете с продукцией. В компании заверили, что направяит все усилия на то, чтобы эти изменения минимально отразились на сотрудниках.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 491 тыс, из них более 22 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.