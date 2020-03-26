Узбекистан сообщил о заражении коронавирусом 11 врачей

Одиннадцать врачей были инфицированы новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане, заявил в четверг президент страны Шавкат Мирзиеев, отметив, что они получат компенсацию по $10,5 тыс.

"Среди пациентов, зараженных коронавирусом, есть одиннадцать врачей", - сказал он в ходе видеоселекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в республике.

Согласно последним данным, более 28 тыс человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 9,1 тыс – в больницах и специальных центрах, более 18 тыс – на домашнем карантине, приводит данные РИА Новости.