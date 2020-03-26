Саргсяна будут судить 23 апреля

Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которое было отложено в 26 марта в связи с распространением коронавируса нового типа, состоится 23 апреля. Об этом проинформировал адвокат бывшего главы государства Амрам Макинян.

В минувший вторник, 24 марта, защита экс-президента представила ходатайство с просьбой отложить заседание в связи с эпидемической ситуацией в Армении. Сегодня слушаний не было.

"Дата следующего заседания известна. Оно назначено на 23 апреля в 15.00 (14.00 мск)", - цитирует Макиняна РИА Новости.

Напомним, что в конце прошлого года Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше миллиона долларов путем растраты. Экс-лидер своей вины не признал, заявив, что это дело носит характир политического преследования.

В Специальной следственной службе ранее сообщали, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в этом деянии.

Следствие утверждает, что злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяну предъявлены обвинения в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. По мнению следователей, экс-президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.