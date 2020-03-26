Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении стран, пострадавших от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил лидерам "Большой двадцатки" (G20) ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

"Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в идеале странам G20 следует ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. "Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии. Это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи", - цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также акцентировал внимание на том, что пандемия коронавируса обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. "Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - подытожил Путин.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 491 тыс, из них более 22 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.