Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим из-за коронавируса клиентам

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пострадавшим от коронавируса клиентам-физлицам предоставят каникулы по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне текущей ситуации в экономике снизился более чем на 30%.

"Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек", - говорится в обращении главы крупнейшего российского банка.

При этом Греф отметил, что для получения таких послаблений не нужно будет посещать отделение банка. Клиент может представить подтверждающий документ на сайте Сбербанка, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 491 тыс, из них более 22 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.