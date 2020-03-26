Правительство установило штрафы за нарушение карантина

В России штраф для граждан за нарушение карантина, если это повлекло смерть человека, может составить 300 тыс рублей. Об этом говорится в поправках правительства РФ.

Согласно тексту поправок, действия гражданина, совершенные во время режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период карантина на соответствующей территории, будут наказываться штрафом от 15 до 40 тыс рублей; должностных лиц - от 50 до до 150 тыс рублей.

В том случае, если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, на граждан будет наложен штраф от 150 до 300 тыс рублей, на должностных лиц - от 300 до 500 тыс рублей, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 491 тыс, из них более 22 тыс человек скончались. В России выявлено 840 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.