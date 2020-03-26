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США расширили санкции в отношении Ирана

США расширили санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по Ирану пять организаций и 15 человек. Об этом сообщили в Минфине США.

В частности, речь идет об организациях в Иране и Ираке, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или людьми из списка, передает РИА Новости.

Напомним, 17 марта США внесли пятерых ученых-ядерщиков из Ирана в список санкций. Глава Госдепа Майк Помпео отметил, что внесенные в санкционный список специалисты участвовали в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор работают на правительство Ирана.

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