Севастополь может закрыться от коронавируса на карантин

В Севастополе, город федерального значения, в котором на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, можно временно ограничить въезд, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции – с таким обращением к руководству законодательного органа выступил депутат Законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик.

"В целях защиты жителей города от массового распространения инфекции прошу вас на заседании оперативного штаба… внести предложение о временном ограничении въезда в город Севастополь и введения жесткого карантина", – написал он в своем аккаунте в Facebook, пишет "АиФ-Крым".

Бесконтрольное прибытие граждан из других городов создает угрозу распространения коронавирусной инфекции, и только своевременные и жесткие меры позволят сдержать стремительное распространение вируса, – уверен Дубовик.

Напомним, на сегодняшний день в Севастополе случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено, но на карантине находятся почти 900 человек.