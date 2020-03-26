"МРСК Северного Кавказа" сменила название

ПАО "МРСК Северного Кавказа" официально сменило название – оно переименовано в ПАО "Россети Северный Кавказ", - сообщили в компании.

"Особое внимание мы уделяем клиентоориентированности, качественному улучшению обслуживания наших потребителей, повышению платежной дисциплины. Решить эти задачи невозможно без узнаваемого, сильного бренда", - отметил гендиректор компании Виталий Иванов, цитирует "Интерфакс-Юг".

Соответствующие изменения в уставе компании уже зарегистрированы Федеральной налоговой службой, - уточнили в пресс-службе компании.

Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях компании по отношению к потребителям и контрагентам. Не отразится это и на ее структуре и кадровом составе, - добавили в компании.

Переход на единый бренд "Россетей" повлек за собой изменения названий региональных филиалов энергокомпании, теперь это филиалы ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" (Ставропольский край), "Дагэнерго" (Дагестан), "Каббалкэнерго" (Кабардино-Балкария), "Карачаево-Черкесскэнерго" (Карачаево-Черкесия), "Севкавказэнерго" (Северная Осетия-Алания), "Ингушэнерго" (Ингушетия).

Напомним, ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).