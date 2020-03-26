Старейшей подстанции Нальчика дадут вторую жизнь

"Россети Северный Кавказ" проведут полную реконструкцию подстанции на водозаборе в Нальчике: объект, который обеспечивает электроэнергией основной водозаборный узел питьевой воды кабардино-балкарской столицы, планируется фактически построить заново в течение двух лет.

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" приступили к реализации программы реконструкции одного из важнейших в структуре электроснабжения Нальчика объекта - подстанции 110/6 кВт "Водозабор". В техническое перевооружение подстанции компания инвестирует более 300 млн рублей", - сообщили в пресс-службе компании, передает "Это Кавказ".

Напомним, действующая подстанция "Водозабор" была построена в 1987 году, и ее оборудование давно устарело.