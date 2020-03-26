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Турция провела тендер на проект строительства канала "Стамбул"

Турция провела тендер на проект строительства канала &quot;Стамбул&quot;

Турция провела первый тендер на реализацию проекта строительства судоходного канала "Стамбул", сообщил представитель министерства транспорта страны в четверг.

Тендер затрагивает этап планирования реконструкции двух исторических мостов, расположенных в районе, где будет проложен 45-километровый канал.

Пять компаний подали сегодня заявки на планирование реконструкции исторических мостов Одабаши и Дурсанкой, передает агентство Anadolu.

Новый канал, который соединит Черное и Мраморное моря, в случае его реализации позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Стоимость проекта оценивается в $11,6 млрд.

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Вестник Кавказа

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