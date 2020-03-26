Главная » Новости

Коронавирус унес жизнь в Армении

Коронавирус унес жизнь в Армении

В Армении был зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. Пожилой мужчина скончался в четверг в ереванской больнице "Норк".  Об этом проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Уточнятся, что у 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее восполнение легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца. "К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний жизнь пациента спасти не удалось", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

 

865 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!