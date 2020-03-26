Коронавирус унес жизнь в Армении

В Армении был зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. Пожилой мужчина скончался в четверг в ереванской больнице "Норк". Об этом проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Уточнятся, что у 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее восполнение легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца. "К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний жизнь пациента спасти не удалось", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.