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Вербовщик в ИГИЛ осужден в Чечне

Вербовщик в ИГИЛ осужден в Чечне

Сегодня Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни к четырем годам колонии за вербовку в террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Уточняется, что осужденный с февраля по июнь 2017 года через интернет вербовал человека вступить в ряды террористической группировки.

По статье "Содействие террористической деятельности" было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, отмечает РИА Новости.

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